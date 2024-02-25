«Я этого так и не сделала»: певица Слава призналась, что должна Любови Успенской уже 30 лет

Певица Слава, которая посетила праздничный концерт по случаю юбилея певицы Любови Успенской, призналась, что должна имениннице уже 30 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Мы живем с ней по соседству на даче. И когда Люба только переехала к нам в поселок, я ей пообещала, что выкопаю, высажу ей на участке желтые розы. Но я этого так и не сделала, врушка», — поделилась Слава.

Артистка рассказала, что подарила имениннице ювелирные украшения — два кольца в виде дикой вишни. По словам Славы, эти кольца символизируют Любовь Успенскую и ее дочь Татьяну.

Говоря о своем обещании, певица также отметила, что любит копаться в земле.

«Могу кого угодно там закопать», — пошутила Слава.

Слава добавила, что надеется сдержать свое обещание Любови Успенской в этом году.

Напомним, 24 февраля в Crocus City Hall в Москве состоялся большой сольный концерт Любови Успенской в честь ее 70-летия. Вместе с певицей н сцене выступали ее друзья.

Ранее сообщалось о том, что Слава рассказала о продаже элитной недвижимости.