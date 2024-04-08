«Талантливый человек»: отец Агутина высказался о феномене Аллы Пугачевой

Отец Леонида Агутина, композитор и исполнитель Николай Агутин поделился мнением о певице Алле Пугачевой. Об этом пишет mk.ru.

По словам Агутина-старшего, он знаком с Примадонной более сорока лет, в прошлом они вместе работали в ансамбле «Веселые ребята».

«Главный секрет Аллы в том, что она - талантливый человек. Этого не отнимешь. Когда Алла выходит на сцену, она приковывает все внимание зрителей. Когда она выходила на сцену у нас в коллективе, я бежал в зрительный зал и смотрел ее выступление. <…> Подача у нее шикарная!», - поделился композитор.

При этом музыкант уточнил, что в настоящий момент не поддерживает общение с Пугачевой. Он также отметил, что у него даже нет номера телефона исполнительницы.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что зрители негативно отреагируют на выход фильма Ксении Собчак о Пугачевой.

Также депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Пугачеву «отрезанным ломтем».