«Реакция зрителей будет негативной»: продюсер прокомментировал съемки фильма о Пугачевой

Зрители негативно отреагируют на выход фильма журналистки Ксении Собчак о певице Алле Пугачевой. Соответствующим мнением поделился продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

Его слова приводит NEWS.ru.

Рудченко уверен, что фильмы, в которых будут восхвалять уехавших артистов, вызовут у людей раздражение, так как они показали «потребительское отношение к гражданам». Приняв участие в разных мероприятиях, где вспоминали имя певицы, Рудченко пришел к выводу, что большинству надоело обсуждать Примадонну. Терпимость к этой теме у многих сменилась на раздражение.

«Если фильм о ней действительно выпустят, так еще и в контакте, где ее восхваляют, реакция зрителей будет негативной», - сказал Рудченко.

Он добавил, что зрители забыли Пугачеву и не хотят упоминаний о ней. После премьеры фильма исполнительницу могут возненавидеть, считает Рудченко.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Собчак работает над фильмом о Пугачевой, которым журналистка планирует спасти репутацию певицы. В картине расскажут о заслугах исполнительницы. Бородин уверен, что после выхода фильма у Пугачевой появятся все шансы получить статус иноагента. Собчак не комментировала информацию о съемках.