«Отрезанный ломоть»: депутат Драпеко высказалась об Алле Пугачевой

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала певицу Аллу Пугачеву «отрезанным ломтем». Об этом сообщает aif.ru.

Депутат и актриса Елена Драпеко прокомментировала слухи о скором признании Аллы Пугачевой иностранным агентом. По словам законодательницы, ей безразлична судьба певицы.

«И слава богу, наплевать мне на Пугачеву! Алла Пугачева — это ушедшее поколение, которое в свое время действительно много сделало для нашей культуры. Мы их любили, но сегодня они уже оторванный кусок, отрезанный ломоть. Они на каком-то острове сидит и в Израиле», — заявила она.

Елена Драпеко добавила, что Пугачева растеряла армию поклонников, которая у нее была в России. Поэтому о певице стоит забыть, рассказала депутат.

«Чем скорее мы Пугачеву забудем, тем лучше для нас. У нас теперь новые герои. Пугачева давно в прошлом», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Стас Намин может полететь на юбилей Аллы Пугачевой в Израиле.