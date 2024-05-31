«Талантище!»: Петров с женой показали преемницу Пугачевой и восхитились ею

Актер Александр Петров с женой Викторией побывали на выступлении звезды шоу «Голос» Анастасии Садковской, которую прозвали преемницей Аллы Пугачевой. Дело в том, что уехавшая из России артистка публично была восхищена молодой исполнительницей. Об этом пишет «7Дней.ru».

Супруги провели день вместе и завершили его концертом на стадионе «ВТБ АРЕНА». Среди участниц была молодая певица Анастасия Садковская. 21-летняя исполнительница не завоевала победу, но смогла стать популярной. Ее талант отметила даже Алла Пугачева. Примадонна выложила скриншот выступления.

«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — комментировала выступление Пугачева.

С ее песней девушка выступила и в этот раз.

Жена Петрова опубликовала видео и написала теплые слова. Они снялись вместе с Александром и выглядели счастливыми.