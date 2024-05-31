«Талантище!»: Петров с женой показали преемницу Пугачевой и восхитились ею
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Актер Александр Петров с женой Викторией побывали на выступлении звезды шоу «Голос» Анастасии Садковской, которую прозвали преемницей Аллы Пугачевой. Дело в том, что уехавшая из России артистка публично была восхищена молодой исполнительницей. Об этом пишет «7Дней.ru».
Супруги провели день вместе и завершили его концертом на стадионе «ВТБ АРЕНА». Среди участниц была молодая певица Анастасия Садковская. 21-летняя исполнительница не завоевала победу, но смогла стать популярной. Ее талант отметила даже Алла Пугачева. Примадонна выложила скриншот выступления.
«Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — комментировала выступление Пугачева.
С ее песней девушка выступила и в этот раз.
Жена Петрова опубликовала видео и написала теплые слова. Они снялись вместе с Александром и выглядели счастливыми.
«Талантище! Спасибо тебе за тебя!» — обратилась девушка к Анастасии и показала ее на сцене.
Ранее мы писали о том, что Александр Петров рассказал о своих вокальных способностях. Артист исполнил несколько композиций в фильме «Лед-3», но признался, что петь не умеет.
Также стало известно о выходе песни Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка». Портал «Страсти» выяснил, что это не новый трек артистки. Он уже выходил 11 лет назад. Продюсер прокомментировал творение исполнительницы.