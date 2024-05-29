«Бог не дал мне слух»: Александр Петров рассказал о своих вокальных способностях

Петров исполнил главную роль в фильме «Лед-3». В кино Александр показал не только свои актерские способности, но и перепел несколько известных композиций.

Тем не менее, актер утверждает, что не умеет петь.

«Мне всегда достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух», — цитирует его Пятый канал.

Артист признался, что старается не разочаровывать и радовать публику. Но, несмотря на отсутствие таланта в музыке, у него накопилось песен на целый альбом.

Александр Петров состоит в браке с Викторией Антоновой с 2023 года. Актер и его избранница познакомились в одном из ресторанов и уже через несколько дней зарегистрировали свои отношения. Артист признавался, что он буквально через пару встреч осознал, что Виктория — его женщина. Он также отмечал, что супруга поддерживает его во всем и разделяет его интересы.

Актер не так часто публикует подробности своей личной жизни. Недавно звезда фильмов и сериалов решил порадовать поклонников редкой фотографией с супругой Викторией.