«Очередной плевок»: Пугачева выпустила песню, записанную еще 11 лет назад

Продюсер Рудченко назвал плевком песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка». Об этом стало известно «Страстям».

31 мая на официальных стриминговых площадках появился официальный релиз песни Аллы Пугачевой под названием «Не высовывайся, дочка». Эта песня, впрочем, оказалась совсем не новой. «Страсти» выяснили, что в Сети можно найти любительское видео с этой же песней, выпущенное еще 11 лет назад. Ролик есть на YouTube-канале LopatinSoundLab.

Почему Пугачева вдруг решила выпустить старую песню под видом новой — загадка. Однако качество трека оставляет желать лучшего, рассказал «Страстям» продюсер Павел Рудченко.

«Возникает такое ощущение, что это не песня, а кринж какой-то. Возможно, Пугачева поставила спектакль под музыку, в котором лишний раз подчеркивает свое отношение к стране, людям, власти. Мне кажется, она своими высказываниями, песенками плоскими вызывает отвращение. Опять в очередной раз Пугачева что-то там срыгнула. Как музыкальное произведение — это абсолютно не воспринимается. Это очередной плевок, на который просто не хочется обращать внимание», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что певец Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой.