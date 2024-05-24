«Такова природа человека»: Прохор Шаляпин высказался про алкоголизм Волочковой

Певец Прохор Шаляпин защитил Анастасию Волочкову после обвинений в алкоголизме. Артист отреагировал на скандал с балериной в эфире YouTube-шоу Подкаст Димова.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают пристрастие Волочковой к спиртному. Публика убеждена, что у балерины алкогольная зависимость. Шаляпин встал на защиту приятельницы и заявил: россияне оскорбляют Анастасию из-за своей нереализованности.

«Вот Волочкова у них крайняя… Своего родственника, который выпивает, допустим, мы не видим, нет, давайте Волочковой что-то напишем. Такова природа человека», — высказался артист.

По словам Прохора, он не хочет показывать публике, каким он является на самом деле. Он считает, что среди россиян много тех, кто с радостью критикует чужого человека.

«Стараюсь быть откровенным, искренним, но какую-то свою матрицу все равно берегу ото всех. На нас смотрят люди разных психотипов, разного уровня развития, так скажем», — резюмировал Прохор.

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