46-летняя певица Ольга Орлова заявила, что переживает за развитие годовалой дочки. Артистка поделилась опасениями за Анну в соцсети.

В 2023 году Ольга Орлова родила дочь Анну. Сейчас девочке год и три месяца, однако она до сих пор не заговорила. И это сильно беспокоит звездную маму. Ольга попросила совета по ситуации у подписчиц.

«Мамочки, на помощь! Анечка до сих пор не заговорила. Многие пишут, что если ребенок не заговорил в год и три, то у него какие-то проблемы», — высказалась Орлова.

При этом певица считает, что каждый ребенок индивидуален и заговорит в свое время. По мнению Ольги, ни один годовалый малыш не говорит «бегло и предложениями».

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