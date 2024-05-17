«Крестьянка обычная»: Прохор Шаляпин заявил о желании провести ночь с Аллой Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин заявил о своем желании провести ночь с артисткой Аллой Пугачевой. Он отметил, что для пикантного свидания выбрал бы именно ее, а не Ирину Аллегрову.

Журналистка Алена Жигалова в своем шоу «Алена, блин! Посидим» предложила Прохору выбрать, с кем бы он согласился разделить постель. И несмотря на то, что он неоднократно высказывался против Аллы Борисовны, его выбор пал именно на нее. Прохор объяснил, что ему было бы интересно побыть вместе с Примадонной наедине. А вот Аллегрова в этом плане ему неинтересна.

По словам артиста, ему все равно на поступки Пугачевой. На его желание это никак не влияет.

«Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян... Она крестьянка обычная по мышлению», - отметил Прохор.

Певец не жалеет Пугачеву и не считает, что произошедшее с ней – это несправедливость, которую она не заслужила. Он подчеркнул, что Примадонна сама растоптала свою карьеру под старость лет.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал про свидание на кладбище.