«Такого нигде нет!»: Виктория Боня о закрытии Каннского кинофестиваля

Виктория Боня поделилась своими эмоциями после закрытия кинофестиваля в Каннах. В социальных сетях она рассказала, что даже выключила телефон, чтобы полностью насладиться церемонией.

Телеведущая приехала на фестиваль с опозданием из-за открытия жилого комплекса в Дубае, но успела запомниться всем своим ярким образом. Для выхода в свет блогерша выбрала салатовое платье с открытыми плечами и стразами.

«У меня аж сердце колотится, так люблю закрытие Каннского кинофестиваля», – восторженно прокомментировала Боня.

В отеле звезду «Дома-2» встретило пение птиц. Виктория подчеркнула, что нигде не слышала таких звуков природы.

«Такого нет ни в Москве, ни в Дубае, нигде. Просто одни птички с утра и луна», – поделилась блогерша.

В Каннах Виктория Боня успела познакомиться со знаменитой актрисой из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она отметила, что никогда еще не видела таких больших глаз, как у турецкой звезды.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин трогательно обратился к Анжелике Варум в честь ее дня рождения.