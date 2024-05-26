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Опубликовано 26 мая 2024, 11:55
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«Такого нигде нет!»: Виктория Боня о закрытии Каннского кинофестиваля

Виктория Боня поделилась своими эмоциями после закрытия Каннского кинофестиваля.
«Такого нигде нет!»: Виктория Боня о закрытии Каннского кинофестиваля

© Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Виктория Боня поделилась своими эмоциями после закрытия кинофестиваля в Каннах. В социальных сетях она рассказала, что даже выключила телефон, чтобы полностью насладиться церемонией.

Телеведущая приехала на фестиваль с опозданием из-за открытия жилого комплекса в Дубае, но успела запомниться всем своим ярким образом. Для выхода в свет блогерша выбрала салатовое платье с открытыми плечами и стразами.

«У меня аж сердце колотится, так люблю закрытие Каннского кинофестиваля», – восторженно прокомментировала Боня.

В отеле звезду «Дома-2» встретило пение птиц. Виктория подчеркнула, что нигде не слышала таких звуков природы.

«Такого нет ни в Москве, ни в Дубае, нигде. Просто одни птички с утра и луна», – поделилась блогерша.

В Каннах Виктория Боня успела познакомиться со знаменитой актрисой из сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Она отметила, что никогда еще не видела таких больших глаз, как у турецкой звезды.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин трогательно обратился к Анжелике Варум в честь ее дня рождения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Романова
Теги:
Виктория Боня
кинофестиваль
блогер