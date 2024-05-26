«Ты все та же девочка с большим сердцем»: Леонид Агутин обратился к Анжелике Варум в ее день рождения

26 мая заслуженная артистка России Анжелика Варум празднует юбилей — ей исполняется 55 лет. Ее супруг, певец Леонид Агутин, публично поздравил именинницу с днем рождения в личном блоге.

Исполнительница хита «Все в твоих руках» не ведет свои соцсети последние два года. Леонид Агутин опубликовал в личном блоге фото жены и эмоционально обратился к ней.

«С днем рождения, с юбилеем, моя любовь! Сколько уже этих дней рождений! Сколько всего сделано, придумано, сыграно и спето, написано и записано! Сколько принято решений и пережито волнений, трагедий, радостей и счастливых моментов жизни. Сколько произошло невероятных событий и гастрольных приключений. Сколько споров и совместных побед. Сколько любви и тепла, удач и разочарований. Сколько сбывшихся надежд и сколько нелепых», — написал певец.

Леонид Агутин подчеркнул, что супруга не изменилась за годы их совместной жизни. Исполнитель хита «Я буду всегда с тобой» сравнил Анжелику Варум с птицей, которая дарит тепло другим.

«Мир поменялся кардинально много раз. А ты нет. Ты все та же девочка с большим сердцем и глазами, полными любви. Все тот же воробей, нуждающийся в тепле и дарующий его. Будь обязательно здорова и обязательно счастлива. И будь долго. Ты делаешь мир лучше. Люблю», — обратился к жене Леонид Агутин.

Певица Этери Бериашвили отреагировала на пост артиста.

«И снова на глазах слезы счастья! Как вы это умеете делать, шеф?! Поздравляю мою любимую Анжелику с днем рождения! Лучше вас уже и не скажешь!» — написала артистка.

Напомним, Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе с 1997 года. В 1999 году у артистов родилась дочь Елизавета-Мария, а через год они поженились. Свадьбу сыграли в Венеции.

Ранее мы писали о том, что Леонид Агутин сделал заявление о супружеской жизни с Анжеликой Варум.