«Самые большие глаза, которые я видела»: Виктория Боня познакомилась с Ханде Эрчел в Каннах

Телеведущая и модель Виктория Боня познакомилась на Каннском кинофестивале со звездой турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

23 мая в Каннах состоялся Благотворительный гала-вечер AmfAR 2024, на котором присутствовали звездные гости. Виктория Боня появилась на мероприятии в пышном розовом платье, украшенном перьями в цвет. Волосы телеведущей были собраны в строгую прическу. Дополнил образ гламурный макияж с акцентом на глаза.

На гала-вечере AmfAR Виктория Боня встретилась со звездой турецких сериалов Ханде Эрчел. Актриса выбрала для мероприятия элегантное облегающее черное платье с экстремальным декольте, расшитое множеством мерцающих частиц, дополнив образ всего парой серег с двумя видами камней. Волосы знаменитости уложили в аккуратную гладкую прическу и сделали ей нюдовый макияж с легким смоки.

«Вчера познакомилась с красоткой Ханде Эрчел. У нее самые большие глаза, которые я когда-либо видела», — написала Виктория Боня, опубликовав кадры с AmfAR.

Примечательно, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» прибыла в Канны не одна, как в прошлый раз. Турецкая актриса появилась на гала-вечере AmfAR в сопровождении своего возлюбленного, миллиардера Хакана Сабанджи, который не так часто посещает подобные мероприятия.

Пользователи Сети принялись обсуждать наряды Виктории Бони и Ханде Эрчел. По мнению подписчиков, образ турецкой актрисы получился выигрышным, в отличие от образа телеведущей, платье которой раскритиковали.

«Девушка в черном смотрится богато и благородно. Виктория как чудо в перьях», «Вике платье придало возраст и объем. Очень неудачное платье, гнездо фламинго просто, а шея где вообще?» — написали в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что американская супермодель Белла Хадид сделала комплимент Виктории Боне на Каннском кинофестивале.