«Такого быть не должно»: Новикова эмоционально отреагировала на смерть Гладкова
Клара Новикова назвала кошмаром новость о смерти звезды «Каламбура» Гладкова.
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Клара Новикова назвала кошмаром новость о смерти звезды «Каламбура» Сергея Гладкова. Юмористка поделилась откровением с порталом News.ru.
По воспоминаниям Новиковой, Гладков всегда был клоуном в забавном наряде. Знаменитость отметила, что коллега обладал отменным чувством юмора и являлся настоящим профессионалом в своей сфере. Вот почему Новикова испытала грусть и печаль, узнав о смерти Сергея.
«Когда умирает клоун — это вообще невероятно. Такого быть не должно, их и так очень мало», — высказалась артистка.
Новикова отметила, что в далеком прошлом они с Гладковым пересекались по работе. Однако близкими друзьями их трудно назвать.
Гладков скончался на 61-м году жизни. Прощание с артистом состоится 21 октября 2023 года в Одессе.
Ранее журналисты выяснили, куда пропала 76-летняя звезда «Аншлага» Клара Новикова. Подробности смотрите в этой статье.
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