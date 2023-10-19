«Такого быть не должно»: Новикова эмоционально отреагировала на смерть Гладкова

Клара Новикова назвала кошмаром новость о смерти звезды «Каламбура» Сергея Гладкова. Юмористка поделилась откровением с порталом News.ru.

По воспоминаниям Новиковой, Гладков всегда был клоуном в забавном наряде. Знаменитость отметила, что коллега обладал отменным чувством юмора и являлся настоящим профессионалом в своей сфере. Вот почему Новикова испытала грусть и печаль, узнав о смерти Сергея.

«Когда умирает клоун — это вообще невероятно. Такого быть не должно, их и так очень мало», — высказалась артистка.

Новикова отметила, что в далеком прошлом они с Гладковым пересекались по работе. Однако близкими друзьями их трудно назвать.

Гладков скончался на 61-м году жизни. Прощание с артистом состоится 21 октября 2023 года в Одессе.

Ранее журналисты выяснили, куда пропала 76-летняя звезда «Аншлага» Клара Новикова. Подробности смотрите в этой статье.

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