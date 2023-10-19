«Мины замедленного действия»: увеличившая грудь Кравец заговорила о раке

Певица Алена Кравец лишилась груди четвертого размера после визита к онкологу. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

Знаменитость никогда не скрывала пристрастия к пластической хирургии. Правда, спустя время Алена пожалела о своих преображениях.

По словам Кравец, она хотела исправить то, что ей «недодала природа». Артистка решилась на операцию по увеличению груди. Ради этого она нашла клинку в Швейцарии и заплатила 20 тысяч евро за манипуляцию. Через год Алена узнала, что грудные импланты могут вызвать рак. Это заставило знаменитость задуматься о своем здоровье.

«Я проверилась у онколога, сдала кучу анализов. Я твердо решила избавиться от упругой четверочки. Это были мины замедленного действия в теле», — высказалась певица.

По словам Алены, операция по удалению имплантов является болезненной. Однако артистка рада, что решилась на нее. Кравец отметила, что ей «стало легче жить» после возвращения к своему размеру груди.

«У меня теперь снова второй размер. В интимной сфере все прекрасно», — резюмировала артистка.

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