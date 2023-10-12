Журналисты выяснили, куда пропала 76-летняя звезда «Аншлага» Клара Новикова

Артистка Клара Новикова уже довольно давно не появляется в публичном пространстве и не общается с журналистами. Изредка поклонники еще могут увидеть ее выступления, но уже не так часто, как это было во времена «Аншлага». Большую роль в жизни 76-летней юмористки сыграли события, происходящие в мире, и она ушла в тень, чтобы не касаться политики.

Так как Новикова родилась в Киеве, многие стали расспрашивать ее о позиции. Однако сама она признавалась, что не собирается давать комментарии на эту тему, так как у нее большое количество друзей и близких за границей, а ей не хочется нарушать свою «тихую жизнь». «Люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», - цитирует слова артистки News.ru.

Именно из-за того, что ее буквально завалили провокационными вопросами, Клара Борисовна начала отказываться от участия в телевизионных передачах и светских мероприятиях. Ей не хочется, чтобы ее втягивали в политические дебаты.

Поэтому, насколько известно журналистам, сейчас Новикова предпочитает больше времени проводить дома, а не работать. К счастью, пока ей удается поддерживать хорошее здоровье, несмотря на возраст, и рак, который у нее выявили в 2013 году, не возвращается.

Что касается личной жизни, то тут у юмористки все без изменений. Несколько месяцев назад появлялись слухи, что она собралась замуж за молодого поклонника. Однако, как выяснилось, это была лишь шутка Клары Борисовны в рамках концерта.

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