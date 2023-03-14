«Таких случаев много»: врач назвал причину ухудшения состояния Александра Розенбаума

Сегодня утром стало известно о том, что 71-летний Александр Розенбаум перенес операцию на ноге из-за тромба. Музыкант приехал на гастроли в Красноярск, но внезапно он почувствовал боль, поэтому его доставили в одну из местных больниц. Проведя обследование, медики приняли решение о необходимом хирургическом вмешательстве. Недавно Розенбаум вышел на связь и поспешил всех успокоить: на данный момент он чувствует себя лучше. Журналисты «КП» решили узнать, с чем могло быть связано внезапное ухудшение состояния Александра накануне госпитализации.

Источник информации предположил, что причиной всего стали проблемы с кровообращением, вызванные старением сосудов . «Ослабевают венозные клапаны, за счет этого идет сброс крови назад, это ударяет по сосудистой стенке, вызывает разрушение ее мышечного каркаса», — пояснил эксперт.

Также специалист добавил, что «таких случаев много», вот почему для медиков проблема Розенбаума не стала новинкой.

Ранее на связь с Telegram-каналом «Mash», вышел инсайдер и рассказал о подробностях госпитализации 71-летнего певца. Сообщается, что «все слышали его крики от боли». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой коллеги 38-летней Оксаны Домниной выразили опасение за ее состояние. Своим беспокойством с Пятым каналом поделилась Елена Бережная.