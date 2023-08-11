Такая «шалость» для матери просто недопустима: как Виктория Боня рискует здоровьем дочери ради популярности

Недавно популярная телеведущая Виктория Боня выложила в социальные сети видеоролик, в котором показала, как ее 11-летняя дочь учится ходить на каблуках. Ситуацию прокомментировал заведующий отделением травматологии и ортопедии многопрофильной клиники Василий Строганов. По его словам, у ребенка могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Пятый канал.

Важно отметить, что носить туфли на высоком каблуке вредно для любого человека.

«Высокий каблук – это вообще не физиологично. И у женщин основные проблемы, связанные со стопой – это hallux valgus, так называемая вальгусная деформация первой плюсны», – утверждает эксперт.

Он пояснил, что при ходьбе на шпильках передний отдел стопы перегружается, что провоцирует развитие поперечного плоскостопия.

Однако если взрослые люди еще могут выйти на несколько часов в неудобных босоножках или лодочках, то детям это категорически противопоказано. Все дело в особенном строении стопы ребенка.

Но, кажется, что звезда «Дома-2» о таких рисках не осведомлена. На днях она опубликовала видео, на котором ее дочка ходит на каблуках высотой минимум 10 см. Василий Строганов считает, что такая «шалость» просто недопустима, если речь идет о здоровье детей.

«У ребенка еще более мягкие структуры. И если с ранних лет ходить на высоком каблуке, то деформация, как правило, развивается еще быстрее», – объяснил он.

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