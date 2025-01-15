«Такая отсталость и дно»: Костенко обвинили в жестоком обращении с животными

30-летнюю модель Анастасию Костенко назвали «живодеркой» из-за фото в шубе. Супруга Дмитрия Тарасова столкнулась с критикой в личном блоге.

Анастасия Костенко показала зимний снимок, на котором она запечатлена в серой шубе на фоне черной машины. Увидев публикацию, россияне осудили модель за жестокое обращение с животными, назвав ее «живодеркой».

«Еще одна живодерка. Такая отсталость и дно», — написали фолловеры.

Костенко ответила на критику, заявив, что ее шуба сделана из искусственной норки. По словам знаменитости, она в восторге от покупки, поэтому купила еще одну шубу.

«Честно, ни одна Чебурашка не пострадала. Если только игрушки вашего детства, и то не факт», — пояснила Анастасия.

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