«Бахнула субстанцию»: в Сети обсуждают свежие кадры с изменившейся Пугачевой

Пользователи Сети активно обсуждают новые кадры с певицей Аллой Пугачевой, на которых она не похожа сама на себя. Поклонники отмечают — артистка изменилась до неузнаваемости и стала похожа на куклу. Видео публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На волне популярности фильма «Субстанция», в котором постаревшая актриса принимает экспериментальный препарат, чтобы стать лучшей версией себя, фанаты Пугачевой стали шутить — она тоже где-то раздобыла ампулы. Вот только красоткой все-таки не стало, а добилась лишь того, что ее лицо стало будто пластмассовым.

Фанаты подчеркивают в соцсетях, что у Аллы Борисовны по какой-то причине стал кривым рот. Да и в целом, несмотря на отсутствие морщин, она выглядит неважно.