«Так волновались»: как живет вдова Юдашкина после смерти мужа
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65-летняя вдова Валентина Юдашкина рассказала, как живет после смерти мужа. Марина Юдашкина сообщила о переменах в жизни в соцсети.
Юдашкина уехала из России и воссоединилась с дочкой и внуками. Семейство встретилось в Дубае и отправилось в Испанию. Там проходили соревнования по футболу, в которых принял участие внук Юдашкиной. После победы в турнире семья отправилась в Таиланд, где поселилась на роскошной вилле.
«После Барселоны, где так волновались и переживали за команду Толи, — это просто рай», — рассказала Марина.
Известно, что до смерти мужа Марина большую часть времени проводила в Америке.
Валентин Юдашкин умер в мае 2023 года. Его бизнес перешел к дочери.
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