«Я их боялась двоих»: вдова Юдашкина отметила сходство дочери с отцом

Вдова модельера Валентина Юдашкина заявила, что дочь Галина очень похожа на отца. Марина Юдашкина рассказала о жизни и семье в интервью на YouTube-канале «Модный подкаст».

Женщина поделилась своими впечатлениями о дочери Галине, которая в настоящее время возглавляет модный дом. Она призналась, что наследница очень похожа на своего отца. По признанию Марины, во время общения с дочерью, она видит в ней Валентина.

«На одну и ту же вещь они могли одинаково сказать, не видя друг друга, не находясь рядом. Ой, я их боялась двоих! Ругали меня за что-нибудь, что-то я не так сделала», – отметила вдова звезды.

Марина пояснила, что в настоящее время почти не участвует в управлении модным домом, оставив все решения на плечи дочери. Женщина призналась, что очень устала от дел. Но помогает ей, когда это требуется.

Напомним, что модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года после продолжительной и тяжелой болезни. Вплоть до своей кончины он вел борьбу с онкологическим заболеванием, не дожив до своего 60-летия всего лишь пять месяцев. После его ухода Галина Юдашкина стала креативным директором Дома моды «Valentin Yudashkin».

Ранее мы писали о том, что дочь Юдашкина избавляется от многомиллионного наследства отца. В 2008 году модельер приобрел квартиру в центре Нью-Йорка за шесть млн долларов. Когда Валентин скончался, его дочь продала недвижимость. Она заявила, что не жалеет об этом.