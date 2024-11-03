«Так удобнее думать»: Алина Загитова ответила Яне Рудковской, обвинившей ее в плагиате ледовой программы

Алина Загитова прокомментировала критику Яны Рудковской в адрес ее авторского шоу. Звездный продюсер обвинила олимпийскую чемпионку в том, что та, создавая собственную программу, будто бы вдохновлялась ледовыми спектаклями Евгения Плющенко. Супруга фигуриста уверена, что девушка решила сделать что-то наподобие.

Фигуристка оскорбилась данным заявлением. По словам Алины, она никогда не следила за творческими успехами семьи Плющенко и не посещала их ледовые программы. Загитова подчеркнула, что ей помогали специалисты с написанием сценария и подборкой декорацией и что они тоже не видели шоу коллег по цеху.

«Я не была ни на одном шоу Рудковской. Возможно, ей так удобнее думать, что мы вдохновлялись шоу Плющенко. Люди, с которыми я работаю, тоже ни разу не были на ее шоу», — поделилась Загитова в интервью, которое вышло на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В Казани состоялась премьера собственной программы Загитовой под названием «Хранители времени». Сама Алина рассказала, что ей удалось установить новый рекорд: впервые в помещении летало около 61-го дрона.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова высказалась о личной жизни.

Также сообщалось, что Яна Рудковская верит в победу Вали Карнавал в ледовом шоу.