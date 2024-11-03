«Долго продержится»: Яна Рудковская заявила, что Валя Карнавал может одержать победу в ледовом шоу

Яна Рудковская высказалась об участии Вали Карнавал в «Ледниковом периоде». Продюсер уверена, что у девушки есть все шансы дойти до финала.

На премьере ледового представления «Щелкунчик», которая была проведена в честь дня рождения Евгения Плющенко, Яна вместе с супругом и старшим наследником Александром пообщались с журналистами.

В связи с этим событием у Рудковской поинтересовались, следит ли она еще за такими ледовыми конкурсными шоу, как «Ледниковой период». На что продюсер ответила, что из-за большого количества работы у нее не хватает на это времени. Однако участие в нем 23-летней Вали Карнавал она все же прокомментировала.

«Она молодая красивая девочка, поэтому я думаю, она там долго продержится!» —призналась супруга фигуриста.

Кроме того, Яна вспомнила, что когда-то сама участвовала в подобном проекте и что поучила большой опыт. Продюсер подчеркнула, что и сама она довольно уверенно держится на коньках.

Напомним, что один из номеров Вали Карнавала и ее партнера Никиты Кацалапова жестко раскритиковали члены жюри. Роман Костомаров и Татьяна Тарасова отметили, что их выступление был довольно слабым и что им следует поработать над техникой. Сама Карнавал заявила, что не расстроилась, ведь она новичок в этом деле. Поэтому она намерена продолжать тренировки, чтобы завоевать признание жюри.

Ранее мы писали о том, что Нюшу в новом образе перепутали с Валей Карнавал.

Также сообщалось, что продюсер Яна Рудковская посоветовала 57-летнему Филиппу Киркорову размножаться.