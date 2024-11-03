«Неужели такая любовь бывает?!»: Алина Загитова высказалась о личной жизни

Фигуристка Алина Загитова откровенно рассказала о личной жизни. В интервью HELLO! олимпийская чемпионка намекнула, что сейчас не состоит в отношениях, но мечтает по-настоящему влюбиться.

Алина Загитова предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. Однако в новом интервью 22-летняя фигуристка призналась, что на данный момент не задумывается о семье, поскольку еще не нашла «своего» человека. При этом спортсменка верит, что еще сможет влюбиться.

«Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку — и почувствовала, что это он, тот самый. И я сейчас смотрю на их отношения и думаю: „Господи, неужели такая любовь бывает?!“ Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым, как за каменной стеной», — поделилась Алина Загитова.

На вопрос о том, свободно ли ее сердце, олимпийская чемпионка 2018 года дала понять, что сейчас не состоит в отношениях, но не видит в этом проблемы. Алина Загитова чувствует себя «наполненной» вне зависимости от наличия молодого человека рядом.

«Moe сердце всегда наполнено», — отметила фигуристка.

Кроме того, знаменитость прокомментировала слухи о своем романе с певцом Егором Кридом. В разговоре с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала Алина Загитова назвала распространившуюся в Сети информацию «вбросом».

«Это какой-то вброс. Я просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал. У него очень приятные родители. Мы так приятно пообщались», — рассказала спортсменка.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид высказался о романе с Алиной Загитовой.