«Так себе история»: молодая жена Прилучного заявила о проблемах со здоровьем

29-летняя актриса Зепюр Брутян сообщила, что подхватила «ужасный вирус». Жена Павла Прилучного пожаловалась на здоровье в соцсети.

В личном блоге актрисы появился ролик, во время которого та жалуется на плохое самочувствие. По словам Брутян, у нее уже два дня держится температура из-за сильного вируса. Знаменитость отметила, что старается не падать духом, но пока она не может быть такой активной, как раньше.

«Ужасный вирус добрался и до меня. 2 дня с температурой 38 + перелет. Так себе история, конечно. Не люблю нытье», — высказалась актриса.

Зепюр поспешила успокоить поклонников, заявив, что ей уже легче.

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