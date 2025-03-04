Снова встретятся в суде: что на этот раз не поделили Прилучный и Муцениеце

Павел Прилучный подал в суд на снижение алиментов на детей от Агаты Муцениеце. Об этом сообщает StarHit.

Год назад актриса подала в суд на экс-супруга, чтобы взыскать с него алименты на сына и дочь. В результате Павел выплачивал ей по 100 тысяч на каждого ребенка, однако после очередного заседания сын Тимофей переехал жить к отцу, оборвав общение с мамой. Осенью 2024 года судебный процесс приостановили для проведения экспертизы. Спустя время экс-возлюбленные снова встретятся в Головинском районном суде. Заседание назначено на 28 марта.

Однако, как утверждает источник, московский городской суд одновременно с этим зарегистрировал апелляционную жалобу Прилучного, в которой он требует снижения размера алиментов. Вероятно, его адвокаты также попробуют оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе.

На данный момент представители актрисы не комментировали жалобу Павла.

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