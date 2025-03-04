«Это грустно»: олигарх Лебедев впервые высказался о расставании с Еленой Перминовой

Бывший гражданский муж модели Елены Перминовой, олигарх Александр Лебедев впервые прокомментировал расставание после 19 лет совместной жизни. Он назвал произошедшее грустным событием.

Пара состояла в отношениях с 2006 года, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, и воспитывает четверых общих детей.

«19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать. С одной стороны, все это грустно, с другой — так бывает в жизни», - сказал 65-летний Лебедев в интервью Forbes.

Он также заверил, что вместе с Еленой сделал все возможное, чтобы их расставание не отразилось на наследниках. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что публика не дождется от них скандалов и публичных разборок.

Ранее 38-летнюю Елену Перминову заподозрили в романе с 28-летним украинским манекенщиком Тарасом Романовым, но слухи не подтвердились. Позже в Сети появилась новая версия — чиновник Владимир Табак. По неподтвержденным данным, именно он мог подарить Перминовой дорогое кольцо с бриллиантами, которым она хвасталась уже после расставания с Лебедевым.