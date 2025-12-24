«Так работает карма»: Анна Седокова поддержала Товстик, рассказавшую о шантаже Гордон

Анна Седокова поддержала Елену Товстик, рассказавшую о шантаже Кати Гордон. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Катя Гордон представляла интересы Елены во время развода с Романом, но затем, внезапно для всех, вышла из дела, назвав его неперспективным. Как оказалось, Гордон и Товстик не удалось сохранить дружеские отношения после прекращения сотрудничества. В новом интервью Елена рассказала о шантаже, угрозах Кати и для подтверждения своих слов включила голосовые сообщения.

По информации источника, Анна Седокова, у которой был конфликт с Гордон, поддержала Елену.

«Она считает, что именно так работает карма. Катя несправедливо обидела Аню, теперь пришло время расплачиваться за свои слова и поступки», — сказали в окружении певицы.

Напомним, Катя нелестно высказывалась об Анне после смерти Яниса Тиммы. Гордон намекала на связь артистки с другими мужчинами и обвинила ее в развале брака с Сергеем Жориным.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила во лжи Седокову, которая жила за счет мужа. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Анна Седокова пожаловалась на оскорбления в Сети.