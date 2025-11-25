«Она бедна, как церковная мышь»: адвокат семьи Тиммы заявила, что Анна Седокова жила за счет мужа

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова не зарабатывала и жила за счет мужа в период брака. В беседе с The Voice Маргарита Гаврилова обвинила певицу во лжи и сообщила, что намерена подать на нее в суд за распространение порочащей честь баскетболиста информации.

Юрист напомнила, как Анна Седокова публично утверждала, что содержит семью. Однако, как оказалось, эта информация не соответствует действительности: экс-солистка группы «ВИА Гра» все время брака не имела собственного дохода и жила за счет супруга.

«У Седоковой не было никакого дохода. Согласно ее справкам 2-НДФЛ, она просто бедна, как церковная мышь. Как же она могла содержать человека, не имея дохода? Янис все это время играл в разных клубах. Я сделала специально подборку видеоряда о том, где она сама говорит в 24-м году летом: „И я прилетела к мужу в Испанию. Он мне дал свою карточку от швейцарского счета. И я ходила покупала. Я не хочу думать о том, как зарабатывать деньги“. Она все время переобувается и лжет», — заявила Маргарита Гаврилова.

По словам собеседницы издания, близкие Яниса Тиммы возмущены ее заявлениями о том, что в последнее время спортсмен не имел дохода. Маргарита Гаврилова пообещала покарать Анну Седокову законом за ложь о бывшем муже.

«Степень возмущения семьи Яниса не имеет предела, потому что это неправда. Лично я готовлю иск к одному персонажу, который везде выступает ее бесплатным и публичным адвокатом. За распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Яниса Тиммы. Когда подготовлю иск, вы поймете, о ком идет речь», — отметила адвокат.

Напомним, Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели баскетболиста. Сама же она заявила, что переживает «самый сложный период в жизни», но намерена снова выступать с концертами.

Ранее отец Яниса Тиммы Райтис заявил, что его сын обеспечивал Анну Седокову: «Пытается убедить аудиторию, что семью содержала она. Это фальсификация фактов».