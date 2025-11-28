«Больно ранит меня»: Анна Седокова пожаловалась на оскорбления в Сети

Певица Анна Седокова по-прежнему сталкивается с хейтом в Сети из-за трагичной гибели бывшего супруга Яниса Тиммы. В адрес звезды сыплются оскорбления, однако она не начинает грубить в ответ.

В своем блоге исполнительница призналась, что резкие слова подписчиков сильно ранят ее. По словам Седоковой, она не может понять, какое зло причинила людям.

«Я получаю немного очень уж негативных сообщений, но каждое из них больно ранит меня. Не понимаю, что я им сделала. Не понимаю, как можно написать такое другому человеку. Но жизнь — это выбор», — написала Анна.

Что касается личной жизни артистки, то там у нее тоже не все благополучно. В одном из недавних постов Седокова намекнула, что новый возлюбленный оставил ее. Однако уже в следующей публикации Анна вновь похвасталась цветами от загадочного поклонника.