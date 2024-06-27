«Так получилось...»: блогер Лерчек раскрыла причину развода с мужем

Популярная блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) высказалась о причинах развода с мужем Артемом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам звезды, причиной расставания супругов после 11 лет брака стали трудности, которые им не удалось пройти вместе.

«Так получилось... Не смогли пройти трудности, но мы расстались с полным уважением друг к другу. Это все что я могу сказать», – написала Лерчек.

Блогер также порекомендовала фанатам ежедневно работать над отношениями.

Напомним, Лерчек официально развелась с Артемом Чекалиным 12 июня. Теперь экс-супруги поддерживают общение только из-за общих детей, дочери Алисы и сына Богдана.

Ранее мы писали, что Лерчек снялась в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна.

Также сообщалось, что Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода.