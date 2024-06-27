НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июня 2024, 11:10
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«Так получилось...»: блогер Лерчек раскрыла причину развода с мужем

Блогер Лерчек назвала трудности причиной расставания с мужем.
«Так получилось...»: блогер Лерчек раскрыла причину развода с мужем

© Starface.ru

Популярная блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) высказалась о причинах развода с мужем Артемом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам звезды, причиной расставания супругов после 11 лет брака стали трудности, которые им не удалось пройти вместе.

«Так получилось... Не смогли пройти трудности, но мы расстались с полным уважением друг к другу. Это все что я могу сказать», – написала Лерчек.

Блогер также порекомендовала фанатам ежедневно работать над отношениями.

Напомним, Лерчек официально развелась с Артемом Чекалиным 12 июня. Теперь экс-супруги поддерживают общение только из-за общих детей, дочери Алисы и сына Богдана.

Ранее мы писали, что Лерчек снялась в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна.

Также сообщалось, что Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
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