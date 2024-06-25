29-летняя блогерша Лерчек снялась в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна

29-летняя блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) снялась в клипе Стаса Костюшкина и Давида Манукяна. Валерия показала кадры со съемок в личном блоге.

Стас Костюшкин и Давид Манукян записали совместный трек «Потанцевал». Артисты решили снять клип на новую песню, главную роль в котором исполнила Чекалина. Для съемок блогерша выбрала платье в лазурном цвете, босоножки и сделала элегантную прическу. Для Костюшкина и Манукяна стилисты выбрали более строгий образ: певцы снимались в черных классических костюмах. По сюжету, Стас и Давид борются за сердце Валерии.

Примечательно, что год назад в клипе Стаса снялась Елена Блиновская, которая, как и Лерчек, имеет проблемы с ФНС.

Ранее Артем Чекалин признался, что развелся с блогершей Лерчек из-за домашнего ареста. По словам Артема, инициатором расставания стала Валерия. Подробности читайте в этой новости.

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