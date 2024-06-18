Mash: блогер Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода

Блогер Артем Чекалин тайно выписал жену Валерию, известную под псевдонимом Лерчек, из квартиры. Произошло это незадолго до начала бракоразводного процесса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник узнал, что, вероятно, Чекалин не хотел делить при расставании с супругой жилплощадь, поэтому выписал ее. Информатор рассказал, что Артем мог затаить обиду на Лерчек во время домашнего ареста, когда они были постоянно друг с другом, и именно поэтому решил лишить ее шанса получить недвижимость.

Напомним, что о разводе блогеров стало известно в 2024 году. Несмотря на то, что они до последнего отрицали слухи о расставании, в конце концов все домыслы фанатов подтвердились. Сначала многие считали, что Чекалины таким образом привлекают внимание общественности к своей семье. Но супруги действительно решили развестись.

По словам адвоката Кати Гордон, Лерчек и Артем решили избежать судебных разбирательств и договорились о разделе имущества, а также определились с местом жительства детей после развода. Также правозащитница назвала глупостью слухи о том, что расставание звезд ненастоящее.

Ранее Лерчек заявила, что заплатила 800 млн рублей налогов.