«Так нелепо закончится моя жизнь»: солистка «Винтаж» Плетнева чуть не умерла на концерте

Один из концертов мог закончится плачевно для певицы Анны Плетневой. Солистка группы «Винтаж» чуть не подавилась конфетти, которое попало ей в горло.

На одном из недавних концертов на первой же композиции запустили конфетти в виде крупных сердец — они полетели на сцену. Когда Анна исполняла песню, одно из них залетело певице в дыхательные пути.

«Я подумала: „ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера“, отпела весь концерт, а дальше скорая», — рассказала Плетнева в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом 46-летняя артистка отпела весь концерт. После ее увезли на «скорой» в больницу.

Врачи смогли помочь певице. К счастью, все обошлось.

Ранее Анна Плетнева ответила на вопрос подписчиков, как справляется со стрессом. Артистка назвала несколько методов, один из них – употребление алкоголя.

Также мы писали, как артистка вспомнила об «адских отношениях» с отцом дочери Варвары. По словам знаменитости, у мужчины были проблемы с психикой. Плетнева призналась, что долго терпела его издевательства, однако, осознав опасность, она ушла от него.