«Были несколько лет очень сложные и тяжелые»: певица Анна Плетнева рассказала об употреблении алкоголя
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Певица Анна Плетнева ответила на вопрос подписчиков, как справляется со стрессом. Артистка назвала несколько методов, один из них – употребление алкоголя.
Ее видеоответ приводит Telegram-канал «Звездач».
«Чуть-чуть подбухиваю, но я не упиваюсь в стельку. У меня были несколько лет очень сложные и очень тяжелые», - призналась Плетнева.
Она рассказала, что спасли друзья, а также работа. Певица старалась «переключаться» и, «чтобы вытащить себя», использовала любовь поклонников.
В некоторых случаях Плетнева предпочитает смотреть «дурацкие» фильмы – они помогают отвлечься от стрессовых ситуаций.
Ранее балерина Анастасия Волочкова отреагировала на слухи об алкогольной зависимости. Она заявила, что пьет просекко по желанию и спокойно обходится без алкоголя. Артистка указала, что не могла бы в случае зависимости заниматься балетом по три часа. Комментируя слухи, танцовщица сделала признание, что ее рука «постоянно к алкоголю не тянется».