«Многие меня осудят»: Анна Плетнева рассказала о драме в личной жизни

Певица Анна Плетнева призналась, что запретила дочке общаться с родным отцом. Артистка рассказала о драме в личной жизни в эфире шоу «вМесте».

Анна вспомнила об «адских отношениях» с отцом дочери Варвары. По словам знаменитости, у мужчины были проблемы с психикой. Плетнева призналась, что долго терпела его издевательства, однако, осознав опасность, она ушла от него.

После расставания Анна обрела счастье с бизнесменом Кириллом Сыровым, который растил ее дочь как родную.

«Жестким волевым решением я запретила отцу общаться с дочерью. Многие меня осудят, я это понимаю. Сама долго сомневалась, все ли сделала правильно. Но до определенного возраста моя дочь не знала, что у нее есть другой отец», — высказалась знаменитость.

Анна считает, что настоящий папа — тот, кто с раннего возраста был рядом с ребенком.

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