«Так хочу уметь»: Айза-Лилуна Ай объяснила, почему завидует другим блогерам

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о зависти к другим коллегам. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Так хочу уметь, как другие блогеры, себя хвалить. Я все время стесняюсь говорить о своих достижениях. Пока сидела в машине и ждала Элвиса с футбола, просмотрела сторис всех, кого можно. Они так круто о себе говорят», - написала знаменитость.

Блогер отметила, что тоже обладает заслугами. В частности, Айза подчеркнула, что активно помогает близким, друзьям и даже незнакомым людям.

«Даже когда меня с днем рождения поздравляют, я в ответ начинаю всех поздравлять», - добавила она.

Ранее Айза пожаловалась на бизнес-партнершу, которая обманула ее на миллион рублей.

Также Айза рассказала, когда начнет сниматься в телешоу. По ее словам, она временно перестала сниматься в телепроектах из-за потребности в отдыхе.