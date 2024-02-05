Айза пожаловалась на бизнес-партнершу, которая обманула ее на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Блогерша, которая сейчас находится на Бали, рассказала, что недавно решилась на совместный бизнес с подругой. Для этого она сняла помещение на острове и сделала там ремонт. По словам Айзы, все это она оплатила из своего кошелька.

«Я вложила денег и на аренду, и на ремонт, и на все расходы. У нее начались проблемы со здоровьем, она стала агрессивной», — рассказала она.

После того, как блогерша поняла, что совместный бизнес не реализуется, она попросила у своей партнерши вернуть ей деньги за аренду помещения. Однако та отказалась.

«Сказала ей, что хочу обратно деньги за аренду, за ремонт не прошу. Началась клоунада из серии: „А что за деньги?“. У нас договор и юридические доказательства, если что», — объяснила Айза.

По словам Анохиной, сумма ущерба составила миллион рублей.

Ранее мы писали о том, что Айза рассказала, когда вернется на телеэкраны.