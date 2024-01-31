«Меня, старушку, еще помнят»: Айза рассказала, когда вернется в телешоу

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай стала реже появляться в телешоу. Поклонники звезды забили тревогу и решили узнать, когда она планирует вернуться на телеэкраны.

Раньше Айза регулярно снималась в телешоу, но сейчас она в них появляется все реже. Блогер ответила на вопрос поклонников о том, когда она планирует вернуться на экраны на своей страничке Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-супруга рэпера рассказала, что ее по-прежнему приглашают в телешоу, а перерыв она сделала по веским причинам.

«Слава богу, меня, старушку, еще помнят и даже любят. Зовут. Но я приводила свое здоровье в порядок. Съемки в шоу — большие эмоциональные нагрузки. Мне нужен был отдых», — объяснила Айза.

Однако блогер намерена вернуться в телешоу, отметив, что скоро она появится на экранах.

Ранее Айза рассказала о том, когда она планирует вернуться в Москву. Подробности читайте в этой статье.