«Так искренне»: Игорь Крутой поздравил Люсю Чеботину с беременностью

Люся Чеботина вспомнила, как однажды Игорь Крутой поздравил ее с беременностью.

На юбилейном концерте композитора артистка подчеркнула, что он славится хорошим чувством юмора и рассказала об одной ситуации, которая произошла во время съемок шоу «Ты супер!».

Чеботина сообщила, что за кадром программы Игорь Яковлевич подбежал к ней и поздравил с беременностью, чем ошарашил артистку. В тот момент девушка подумала о том, что ей необходимо сбросить вес.

«Я отвечаю: "С чего вы взяли?" Он говорит: "Прости", — и убегает. В этот момент я поняла, что надо сесть на диету... Я постоянно вспоминаю эту пикантную ситуацию, потому что мне до сих пор безумно смешно. Он так искренне хотел меня поздравить, но мог поздравить только с хорошим аппетитом»», — поделилась Люся в беседе с изданием NEWS.ru.

Также в беседе с журналистами Чеботина призналась, что не помешана на желании похудеть, так как ей очень комфортно находиться в своем весе. По этой причине девушка не особо следит за своим питанием и не сидит на диетах. Кроме того, Люсе важно чувствовать себя здоровой, поэтому она высказывается против голодания, к которому прибегают женщины ради идеальной фигуры.

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