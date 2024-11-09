Вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев высказался о возвращении на сцену

Накануне певец Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры, выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого в Москве. В беседе с журналистами 75-летний артист, прилетевший в Россию из США, высказался о возвращении на сцену. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Валерия Леонтьева, он не планирует возвращаться на сцену. Певец заявил, что не будет выступать с прощальным концертом, поскольку он уже его провел.

«И не собираюсь!» — отметил Валерий Леонтьев.

Напомним, недавно артист, уже долгое время живущий в США, вернулся в Россию, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия Игоря Крутого 8 ноября. Валерий Леонтьев исполнил песню «Занавес». Появление артиста на сцене вызвало фурор, зрители с восторгом встретили его, выкрикивая: «Валера, ты лучший» и «Мы любим тебя!» После выступления гости стали нести к сцене цветы, чем смутили певца — он подумал, что букеты предназначаются виновнику торжества.

Комментируя выступления Валерия Леонтьева на юбилейных концертах Игоря Крутого, продюсер Павел Рудченко отмечал, что это нельзя назвать возвращением на сцену.

«Разовое выступление Леонтьева у Крутого я не считаю возвращением на эстраду. Он приедет и просто для друга отработает один или два номера. После этого выступления, мне кажется, к активной творческой деятельности певец не вернется», — заявил Павел Рудченко.

Ранее сообщалось о том, что певец Филипп Киркоров раскрыл, вернется ли на сцену Валерий Леонтьев.