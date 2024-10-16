«Сделали операцию»: Люсе Чеботиной понадобился анестезиолог в гримерной

Певица Люся Чеботина рассказала, что однажды к ней в гримерную пришлось вызывать анестезиолога. Звезда отменяет съемки в экстренных ситуациях, но тут в самый неподходящий момент понадобилась помощь врача. Видео с комментарием артистки публикует mk.ru.

Исполнительница хита «Солнце Монако» много работает. Она не только поет, но и ведет мероприятия. Во время одного из шоу девушка почувствовала себя плохо и нуждалась в помощи врача.

«Колол обезболивающее. Потому что накануне съемок мне сделали операцию, и в кадре я была с обезболивающим. Под анестезией», – призналась Чеботина.

Недавно Люся Чеботина раскритиковала выступление певицы Адель, а после объяснила свой поступок.

Ранее мы писали о том, что актриса Анна Старшенбаум заступилась за Люсю Чеботину, Мари Краймбрери, Ольгу Бузову и Клаву Коку, которых критикуют блогеры и педагоги по вокалу. Звезда кино заявила в соцсетях, что эти певицы добились успеха в индустрии.

Также стало известно о том, почему Любовь Плаксина завидовала матери Любови Успенской. Артистка дала интервью сайту «Страсти» и рассказала о творчества, а также личной жизни.