Так есть привилегии или нет? Директор Долиной высказался о ее праве нарушать ПДД

Директор певицы Ларисы Долиной прокомментировал ее слова о праве нарушать ПДД. Об этом сообщает «Абзац».

В Сети раскритиковали Ларису Долину за ее слова в старом интервью. 15 лет назад, снимаясь в шоу, певица призналась, что у нее есть особый документ на вождение машины. Якобы благодаря ему Долину не могут останавливать сотрудники ГАИ. По словам артистки, номер ее авто знает каждый гаишник.

В беседе с журналистами Сергей Пудовкин, директор певицы, опроверг наличие привилегий у Долиной. Он отметил, что фраза артистки была вырвана из контекста.

«Нет никаких привилегий, кроме народной любви. На дороге все равны. Это видео было записано много лет назад. На самом деле фраза вынута из контекста. К сегодняшней ситуации она никакого отношения не имеет», — высказался Сергей.

Ранее певице Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она продала из-за мошенников. Артистку развели злоумышленники и вынудили перевести деньги после продажи на «безопасный счет». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Николай Басков встал на защиту Лолиты Милявской после отмены ее концертов.