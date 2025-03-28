Певице Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она продала из-за мошенников

Певице Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она в конце прошлого года продала из-за мошенников. Теперь артистка единственный законный владелец недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хамовнический суд встал на сторону Ларисы Александровны и удовлетворил ее требование. Согласно решению суда, хозяйка квартиры, которая приобрела ее после того, как артистка стала жертвой злоумышленников, не получит ни жилье, ни деньги.

Напомним, что Долину развели мошенники и вынудили продать московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет». Когда певица опомнилась, было уже поздно — недвижимость продали, а средства забрали. Чтобы вернуть свою собственность Лариса Александровна обратилась в суд.

К слову, еще до официального решения артистка продолжала пользоваться квартирой. В Сети неоднократно появлялись кадры, на который певица находилась дома и даже проводила там уроки по вокалу со своими учениками.

Ранее появилась информация, что мошенники обманули Ларису Долину, когда она была психически неустойчива.