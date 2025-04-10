Певец Николай Басков встал на защиту Лолиты Милявской после отмены ее концертов

Николай Басков встал на защиту Лолиты Милявской после отмены ее концертов. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась вечеринка в честь Русской музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Басков. Выйдя на красную дорожку, он прокомментировал отмену Милявской и призвал прекратить травлю. По словам Николая, он поддерживает Лолиту и считает ее талантливой артисткой.

«Очень талантливая, потрясающая артистка! У нас, знаете, когда человек упал, все сразу начинают радоваться, марать, если так можно сказать, об асфальт и полоскать имидж человека», — высказался певец.

Басков вспомнил, что когда-то россияне критиковали и Александра Овечкина, который не забил шайбы на Олимпиаде. Зато теперь, побив мировой рекорд, спортсмен стал самой обсуждаемой персоной и любимцем публики.

«Люди, будьте добрее! За других нужно радоваться или поддерживать», — резюмировал артист.

Напомним, Лолита столкнулась с отменой после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. В отличие от других гостей мероприятия, она до сих пор не может восстановить репутацию.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Лолита вряд ли справится с отменой своих концертов. Подробности читайте в этой новости.