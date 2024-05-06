«Так а чем еще, девочки?»: Самбурская высказалась о карьере в кино через постель

Знаменитость сопроводила высказывание собственной фотографией со съемочной площадки. На ней Самбурская предстала без полного грима и с несовершенствами на коже, а также с «нарисованными» шрамами и в цветных глазных линзах.

Напомним, Настасья Самбурская прославилась благодаря роли студентки Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага». Актриса также сыграла в таких проектах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба» и «Беспринципные».

Ранее мы писали, что Настасья Самбурская отправилась на отдых в Турцию.

Также телеведущая Ида Галич рассказала об особом подарке на свой день рождения.