«Я так мечтала»: Ида Галич рассказала об особом подарке на свой день рождения

3 мая телеведущая Ида Галич отметила день рождения — ей исполнилось 34 года. Свой праздник блогер провела в компании близких в Сочи. В своем Telegram-канале знаменитость рассказала об особенном для нее подарке от родителей.

Ида Галич поделилась, что родители подарили ей собрание произведений русских классиков. Телеведущая призналась, что она мечтала о таком подарке.

«Я так хотела это собрание. Великие произведения, красивые переплеты, мягкие странички и шрифт, который мне подходит! Я так рада», — рассказала Ида Галич.

Блогер отметила, что у нее в коридоре специально сделали большую книжную полку, «которая идет поверху, как в советском союзе», чтобы она могла хранить там свою коллекцию книг.

«Ну стиль у меня такой дома. Нравятся мне некоторые детали. И я так мечтала, что на этих полках появится красота! Спасибо тысячу раз!» — заключила знаменитость.

В день своего рождения Ида Галич призналась, что чувствует себя счастливой и благодарной за все в жизни.

«Анализируя свою жизнь, могу сказать, что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна. Спасибо всем за теплые слова», — говорила телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич вызвала скорую помощь в свой день рождения.