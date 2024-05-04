Покинувшая Россию Настасья Самбурская появилась в необычном образе на пляже в Турции

Актриса Настасья Самбурская отправилась на отдых в Турцию. Звезда сериала «Универ» решила остановиться в одном из отелей Белека. В личном блоге артистка поделилась кадрами отдыха и раскрыла, как проводит время.

Как отметила Настасья Самбурская, она уже в третий раз выбирает один и тот же отель в Турции. Актриса призналась, что ей очень понравился курорт с его песчаными пляжами.

Артистка опубликовала кадры с отдыха, на которых предстала в необычном пляжном образе. Настасья Самбурская надела бикини-бандо изумрудного цвета и дополнила образ солнцезащитными очками. Примечательно, что от солнечных лучей голову актрисы защищал белый лист бумаги. По словам знаменитости, такую конструкцию придумала ее подруга, актриса Екатерина Молоховская.

«Потрясающая самодельная такая вот шапочка. Я забыла кепку дома, а Катя подошла, сняла с меня ободок и изобразила. Клуб „Очумелые ручки“», — рассказала Настасья Самбурская.

Ранее сообщалось о том, что Настасья Самбурская расстроилась из-за разоблачения в шоу «Маска» на НТВ. Артистка заявила, что столкнулась с панической атакой, когда в первый раз надела костюм Мотылька.