Тайный муж и новая профессия: как живет звезда «Бедной Насти» после отъезда из России

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова уехала из России и перестала вести соцсети. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Два года назад Елена завершила актерскую карьеру и уехала из России. Звезда сериала «Бедная Настя» обосновалась в Черногории, где у нее имеется дом на побережье. Там она проживает с тайным мужем. По информации источника, избранником Елены стал богатый чиновник. О том, что Корикова вышла замуж, стало известно в 2019 году: она рассказала о новом статусе в соцсети.

После отъезда из России Елена перестала вести блог. Поговаривают, знаменитость занимается дизайном интерьеров.

Ранее актер Сергей Астахов заявил, что виноват в разрыве с актрисой Еленой Кориковой. Напомним, что роман между артистами длился год. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что 56-летний певец Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву бабушкой в эфире шоу «Звезды».